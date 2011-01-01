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إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسير نائل البرغوثي

الإثنين 18 نوفمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عزلت إدارة معتقلات الاحتلال، الأسير نائل البرغوثي (62 عامًا) في زنازين معتقل "بئر السبع- ايشل"، وهددته بالنقل إلى معتقل آخر.

وقال نادي الأسير اليوم الاثنين، إن إدارة المعتقلات تذرعت بصدور تصريحات عن الأسير البرغوثي لمناسبة دخوله عامه الـ40 في الأسر، وعلى خلفية ذلك عزلته.

واعتبر نادي الأسير، أن هذه الخطوة انتقامية بحق الأسير البرغوثي.

يُشار إلى أن الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومدتها 40 عامًا، حيث قضى (34 عامًا)، بشكل متواصل، وتحرر عام 2011، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً عام 2014 إلى جانب العشرات من المحررين، وأعادت له حكمه السابق ومدته المؤبد و18 عامًا.

#نائل البرغوثي #الاحتلال

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