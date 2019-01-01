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حماس: الاحتلال يتعمّد استهداف الإعلاميين لطمس جرائمه

الإثنين 18 نوفمبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يتعمّد استهداف الإعلاميين لطمس جرائمه


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الإعلام الفلسطيني الوطني، هو سياسة قديمة جديدة تهدف لطمس جرائم الاحتلال، ومحاربة الرواية الفلسطينية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن جريمة الاحتلال بتعمّد استهداف المصور الصحفي معاذ عمارنة هي جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف "تؤكد هذه الجريمة تمرد جيش الاحتلال على كل الأعراف والقوانين الدولية".

وتابع "سيبقى الإعلام الفلسطيني الوطني حاضرًا في ميدان الصراع، يدافع عن الحق الفلسطيني وينشر روايته العادلة، برغم جرائم الاحتلال ضده".

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