اشتية: "إذا كان الاحتلال يريد إطفاء عين معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعًا عين له"

رام الله / سما /

عبّر رئيس الحكومة محمد اشتية عن تضامنه الكامل مع المصوّر الصحفي معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة إسرائيلية الإبصار بعينه اليسرى.

وقال اشتية في منشور عبر فيسبوك، اليوم الاثنين: "إذا كان الاحتلال يريد إطفاء عين معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعًا عين له"، مضيفًا أن إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة ولم تكتف باغتيال عين معاذ، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه أمس في بيت لحم.

وحيّا اشتية حالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي عمارنة، مضيفًا "ندعمها ونريد لها الاتساع لتوصل صوت فلسطين للعالم".

وأشار إلى أن الضوء يجب أن يسلّط على كل ضحايا الاحتلال، وآخرهم عائلة السواركة التي أودى قصف الاحتلال لمنزلها بحياة 8 أفراد، بينهم 5 أطفال وسيدتين، إلى جانب 26 شهيدًا وشهيدة آخرين سقطوا جراء العدوان على غزة.