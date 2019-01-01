7 لاعبين يغادرون قطاع غزة

غزة / سما /

غادر سبعة لاعبين غزيين المحافظات الجنوبية الأحد, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, استعدادا للحاق بصفوف منتخب الشباب في العاصمة العمانية "مسقط".

وتواجد اللاعبون السبعة محمد جودة, وعبد الرحمن العروقي, وحافظ إرجيلات, وخالد النبريص, وعبد الله الصعيدي, ومحمد حسنين, وأنس الزنط, في ساعات الصباح بمعبر رفح, قبل مغادرتهم القطاع.

ومن المتوقع أن ينضم الغزي وسام سلامة, للاعبين السبعة خلال 24 ساعة, إذ سيغادر المحافظات الجنوبية عبر معبر رفح أيضا.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يلعب في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية "تحت 19 عاما", والتي تضم بجواره عمان "المستضيف", والكويت, والعراق, وباكستان.