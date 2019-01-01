ريفلين يحث غانتس على التخلي عن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من العرب

القدس المحتلة / سما /

أعرب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في اجتماعه مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس قبل يومين عن معارضته لإمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية مشاركة في اجتماع ريفلين وغانتس للإذاعة الرسمية صباح اليوم الإثنين، إن ريفلين حث غانتس على عدم اختيار امكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من "القائمة المشتركة" العربية.

ووفقًا للمصادر، فإن "معارضة الرئيس لا تنبع من معارضة مشاركة القائمة المشتركة في الحكومة، بل لأن حكومة الأقلية لن تكون قادرة على العمل ولن تكون قادرة على رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي، لذلك يستمر ريفلين في التمسك بفكرة حكومة وحدة موسعة ويحث غانتس على الترويج لها".

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس "المعسكر الديمقراطي" نيتسان هوروفيتس إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، قائلًا: "أصعب ما يمكن يتخيله هو حكومة وحدة موسعة مشتركة بين حزب ’الليكود’ وتحالف ’أزرق أبيض’، فكرة الذهاب إلى انتخابات ثالثة لمجرد عدم رغبة نتنياهو من الخروج من بلفور ’مقر اقامة رئيس الحكومة’، هي أيضًا فكرة لا يمكن تصورها، أعتقد أنه يجب على غانتس تشكيل حكومة وسط- يسار وبدء مسار جديد".