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الاحتلال يجرف أراضي قرب تجمع جبل البابا شرق القدس

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال ممثل التجمع عطا الله مزارعة ، إن جرافات ترافقها قوة من جيش الاحتلال، داهمت تجمع جبل البابا البدوي، وشرعت بتجريف نحو 500 متر من الطريق الترابي لجبل البابا، وهو الوحيد الموصل إلى بلدة العيزرية.

وأضاف أن أعمال التجريف تسببت بتدمير خط المياه الرئيسي الواصل للتجمع.

جبل البابا احد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانها من أجل إقامة مشاريعه الاستيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ"E1"، الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

#الاحتلال #تجريف

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