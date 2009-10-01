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زميله السابق في تشيلسي: هازارد لا يحب التدرب بقوة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زميله السابق في تشيلسي: هازارد لا يحب التدرب بقوة


وكالات / سما /

أشاد جون أوبي ميكيل نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي السابق بموهبة زميله الأسبق في البلوز، إدين هازارد ولكنه كشف أن الدولي البلجيكي لا يحب التدرب بقوة.

ودافع اللاعب الدولي النيجيري عن ألوان النادي اللندني لفترة طويلة، ما بين عامي 2006 و2017 وظفر بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمي 2009-10 و2014-15.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عن ستامفورد بريدج خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

لاعب طرابزون سبور التركي تحدث إلى شبكة بي إن سبورتس في تركيا قائلاً “هازارد لديه موهبة لا تُصدق. هو ربما لا يكون جيداً مثل ميسي، ولكن يمكنه القيام بأي شيء يريده عندما تكون الكرة في قدميه”.

وأضاف “هو لا يحب التدرب بقوة. عندما كنا نعمل، كان ينتظرنا حتى ننهي من خلال الوقوف بعيداً. ولكن أيام الأحد، كان دائماً رجل المباراة، هذا كان لا يُصدق”.

وعندما سُئل صاحب الـ 32 عاماً عن أكثر لاعب كان يعمل بجد، لعب بجانبه، قال بدون تردد “فرانك لامبارد”.

#ايدين هازارد #تشيلسي #ريال مدريد

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