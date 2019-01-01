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أتلتيكو مدريد ينافس يوفنتوس على ضم بيرلو الجديد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد ينافس يوفنتوس على ضم بيرلو الجديد


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن أتلتيكو مدريد الإسباني يرغب بشدة في التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب خط وسط فريق بريشيا المراقب أيضاً من قبل يوفنتوس.

ولفت تونالي صاحب 19 عاماً الأنظار إليه بشدة في الموسم الماضي، عندما ساعد فريقه بريشيا على التواجد في الدوري الإيطالي.

ويُلقب الشاب الإيطالي تونالي بـ “بيرلو الجديد” لتشابه طريقة لعبه بطريقة لعب الأسطورة الإيطالية، وحتى قصة شعره الشهيرة.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” إلى أن أتلتيكو مدريد تواصل بالفعل مع مسؤولي فريق بريشيا من أجل الظفر بخدمات اللاعب الصيف المقبل.

وأكمل الموقع أن أتلتيكو مدريد سيجد تنافساً كبيراً على ضمه من قبل فريق يوفنتوس المهتم بضم اللاعب منذ الصيف الماضي.

وحاول يوفنتوس التعاقد مع ساندرو تونالي الصيف الماضي، وعرض على بريشيا مبلغ 15 مليون يورو، ولكن ماسيمو سيلينو رئيس النادي رفض، مؤكداً بأنه لن يسمح ببيع اللاعب بمبلغ أقل من 40 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ساندرو تونالي سينتهي مع فريقه بريشيا صيف عام 2021، وشارك حتى الآن مع الفريق هذا الموسم في 12 مباراة، ونجح في صناعة هدفين، وتسجيل آخر.

#أتلتيكو مدريد #يوفنتوس

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