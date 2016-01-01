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رسمياً .. بشق الأنفس البرتغال إلى يورو 2020

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. بشق الأنفس البرتغال إلى يورو 2020


وكالات / سما /

حقق منتخب البرتغال فوزاً صعباً للغاية على حسابه مستضيفه لوكسمبرج بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 للمجموعة الثانية.

ونجح منتخب البرتغال بهذه النتيجة بتحقيق الانتصار والتأهل بصعوبة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 كحامل لقب النسخة الأخيرة فرنسا 2016.

ودخل منتخب البرتغال المباراة بسرعة كبيرة من أجل تسجيل هدف أول وانقاذ نفسه من أي تعقيدات خصوصاً بملاحقة منتخب صربيا من جهة أخرى.

وبالفعل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول نجح منتخب البرتغال بافتتاح أهداف المباراة عن طريق برونو فيرنانديز بصناعة مميزة من بيرناردو سيلفا.

وفي الشوط الثاني، أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو كل شيء وأرسل منتخب بلاده لليورو بتسجيله هدف ثان في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة صعد المنتخب البرتغالي كثاني المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 20 نقطة.

#البرتغال #لوكسمبرج

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