فرنسا تهزم ألبانيا في الحلقة الأخيرة من تصفيات يورو 2020

وكالات / سما /

ختم منتخب فرنسا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، بالفوز على منتخب ألبانيا في عقر داره بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة.

وانتظر منتخب “الديوك” حتى الدقيقة التاسعة لافتتاح التسجيل عن طريق لاعب الوسط توليسو، من صناعة أنطوان جريزمان.

وجاء الدور على أنطوان جريزمان لتسجيل الهدف الثاني لفرنسا في المباراة بعد مرور 31 دقيقة على انطلاقها.

وشهدت الجولة ذاتها من نفس المجموعة فوز منتخب تركيا على منتخب أندورا بهدفين دون مقابل، وتغلب إيسلندا على مولدوفا بهدفين مقابل هدف.

وبعد هذا الفوز عزز منتخب فرنسا صدارته لجدول ترتيب المجموعة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، واحتلت تركيا المركز الثاني، وجاء جدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الأخيرة على النحو الأتي:

أولاً: فرنسا بـ 25 نقطة.

ثانياً: تركيا بـ 23 نقطة.

ثالثاً: إيسلندا بـ 19 نقطة.

رابعاً: ألبانيا بـ 13 نقطة.

خامساً: أندورا بـ 4 نقاط.

سادساً: مولدوفا: بـ 3 نقاط.

يذكر أن هذه المجموعة شهدت تأهل فرنسا وتركيا إلى نهائيات البطولة الأوروبية.