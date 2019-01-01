الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين على الأقل من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عشرة مواطنين على الأقل من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الابراهيمي حازم أبو صبيح، ومحمد عيسى الزماعرة، وغسان حسن الشريف من بلدة حلحول ومخيم العروب شمال الخليل، وأحمد المسالمة، وقاسم المسالمة، من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل وفتشتها، عرف من أصحابها، الأسيران المحرران بلال أبو سنينة من مدينة الخليل، ومعروف أبو فارة من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر زيد محمد سرحان، من مخيم الفارعة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، إن الأسير المحرر سرحان يعاني من عدة أمراض، وكان قد أجرى عملية زراعة كبد قبل نحو عامين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حازم خليفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، وشابا آخر لم تعرف هويته، من بناية سكنية في حي عين مصباح من مدينة رام الله.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر ساري اعمر (24 عاما)، بعد ان داهمت منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عزام عبد الكريم حمد من بلدة سبسطية شمال نابلس.