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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الابراهيمي حازم أبو صبيح، ومن بلدة حلحول ومخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد عيسى الزماعرة، وغسان حسن الشريف، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت المواطنين أحمد وقاسم المسالمة، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمحافظة وفتشتها والحقت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها، الأسيران المحرران بلال أبو سنينة من مدينة الخليل، ومعروف أبو فارة من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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