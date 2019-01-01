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طائرة أردنية تُقل ميسي من السعودية إلى "إسرائيل" (شاهد)

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة أردنية تُقل ميسي من السعودية إلى "إسرائيل" (شاهد)


القدس المحتلة / سما /

أقلت طائرة تابعة للخطوط الأردنية، المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى تل أبيب بالأراضي الفلسطنينية المحتلة، بعد زيارة للسعودية، حيث خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة "سوبر كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي البرازيلي (1-0)، يوم الجمعة الماضي.

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو للحظة وصول قائد "التانغو" وزملائه إلى الأراضي المحتلة.


وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة دولية ودية مع نظيره الأورغوياني، اليوم الاثنين، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.
 

وكان نشطاء قد طالبوا نجمي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ولويس سواريز بعدم المشاركة في  المباراة المقررة في في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين منتخبي بلادهما.

وشن نشطاء إسبان مناصرون للقضية الفلسطينية، حملة للضغط على نجمي برشلونة الأرجنتيني والأوروغواياني، من أجل رفض خوض اللقاء.


 

 

 

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