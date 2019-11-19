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حالة الطقس: اجواء باردة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء باردة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/11/19: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/11/20: يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2019/11/21: يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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