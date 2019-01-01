"ليبرمان": الـ48 ساعة القادمة تحسم المعركة.. و"يعلون": نتنياهو لا يهتم إلا بنتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال "أفيغدور ليبرمان" زعيم حزب إسرائيل بيتنا، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل أمام 48 ساعة لحسم المعركة السياسية فيها.

ونقل موقع "0404 العبري" عن ليبرمان تأكيده، الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة لفهم ما إذا كان لدينا حكومة وحدة، نأمل أن نتمكن حتى الساعة 12 مساء الأربعاء من الإعلان عن تشكيل حكومة.

في سياق منفصل، استهزأ وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق وعضو حزب أبيض أزرق، "موشية يعلون"، بتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو"، التي انتقد فيها إمكانية تشكيل حكومة أقلية في إسرائيل.

وأوضح "يعلون"، أن نتنياهو لا يهتم إلا بنتنياهو، ويحاول أن يقودنا إلى انتخابات ثالثه، مؤكداً أنه وحزبه يواصلون العمل من أجل تشكيل حكومة تهتم بالمواطنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت، مساء اليوم، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان، من أجل تشكيل حكومة أقلية إسرائيلية.