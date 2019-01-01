ماذا يجري في مبنى "الكرياه" وسط تل أبيب؟

القدس المحتلة / سما /

ألغي مساء اليوم الأحد، عدة اجتماعات سياسية لقياديين في وزارة الجيش الإسرائيلية، بسبب ما أسموه اجتماع أمني طارئ في مبني "الكرياه" وسط إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن عقد اجتماع طارئ في وزارة الجيش "الكرياه" لبحث الوضع الأمني.

وقال مراسل إذاعة الجيش الاسرائيلي "تساحي دبوش"، إن وزير الأمن نفتالي بينيت ألغى اجتماعا لزعماء الكتلة اليمينية بسبب مناقشات أمنية في الكرياه.

وفي وقت سابق مساء اليوم، ألغى رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي اجتماعا كان مقررا له مع رؤساء مجالس غلاف غزة في فرقة غزة.

كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع عائلة الأسير لدى المقاومة الفلسطينية أبراهام منغستو، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.