بدران يصف علاقة حماس والجهاد بـ المتينة: متفقون على قرار سياسي واحد

غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على متانة العلاقة بين حماس والجهاد الإسلامي على كل المستويات، معتبرًا أن الحركتين في خندق واحد.

وقال بدران إن التنسيق والتوافق السياسي والعسكري بين الحركتين يغيظ الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف، لأنهما يجسدان حالة وحدة فلسطينية نادرة.

وشدد على أن المقاومة تتحرك على قلب رجل واحد، مشيراً إلى أن هناك قرارًا سياسيًا متفق عليه، وأن هناك غرفة عمليات مشتركة، في تصريحات مساء اليوم الأحد لوكالة شهاب المحلية.

ولفت إلى أن الاتصالات واللقاءات مع الجهاد متواصلة وتكاد أن تكون يومية في الداخل والخارج، حيث يتم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني.

و جدد بدران تاكيده على أن العلاقة مع الجهاد، متينة وراسخة وقوية وقائمة على أسس ورؤية متفق عليها، ولا يمكن لأحد أن يتدخل بها سلبًا أو يؤثر عليها، وفق تعبيره.

وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في حماس، أن المقاومة في غزة راشدة وحازمة وموحدة لديها غرفة عمليات مشتركة وأدارت كل جولات التصعيد بتنسيق متكامل.