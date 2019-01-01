  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موجها رسالة لغانتس.. نتنياهو: إذا قامت حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

الأحد 17 نوفمبر 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجها رسالة لغانتس.. نتنياهو: إذا قامت حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو: "يجب القيام بخطوة طارئة، في حالة الطوارئ التي نعيشها الآن".

وأضاف نتنياهو: "نحن الآن نعيش لحظات مصيرية لدولة إسرائيل".مؤكدا طلب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بعدم الذهاب الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وقال نتنياهو "نحن لا نريد انتخابات أخرى ولا نريد حكومة تعتمد على العرب".

وتابع نتنياهو في مؤتمر الليكود الذي حمل عنوان "مؤتمر الطوارئ" ضد تشكيل حكومة أقلية بقيادة كحول لافان يوم الأحد، ستكون "نقطة انهيار في تاريخ الدولة، لأن زعماء كحول لفان، بيني غانتس وغابي أشكنازي، يتفاوضون مع أعضاء الكنيست الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويريدون تدمير الدولة".

وقال نتنياهو،  "إذا تم تشكيل حكومة الأقلية هذه، سيتم الاحتفال بها في طهران ورام الله وغزة. كما يتم الاحتفال به بعد كل هجوم".

وتابع: "الأحزاب العربية لا تؤيد دولة إسرائيل، وأحب أن اوضح لغانتس انهم يريدون محاكمتك كمجرم حرب، أنت ويعلون واشكنازي".

ويؤكد نتنياهو: "أعضاء كحول لافان كانوا يتفاوضون مع أعضاء القائمة العربية المشتركة، عندما كان مواطني إسرائيل في الملاجئ". 

كما وقال نتنياهو: "تشكيل حكومة أقلية، بدعم الأحزاب العربية التي تدعم الإرهاب، هو نقطة انكسار وهزيمة".

الأكثر قراءة اليوم

يتم اجبار اصحاب المحطات ..الوقود المصري الوارد لغزة ضعف ما يرد من الهيئة العامة للبترول

مصادر لـ"سما": نتنياهو يكذب ووافق على شروط الجهاد الاسلامي لوقف اطلاق النار مع غزة

يديعوت: عاجزون عن وقف صواريخ الجهاد الاسلامي .. كيف نواجه حربا مشتركة؟

اليوم : دعوى إسرائيلية بقيمة 500 مليون شيقل ضد قادة حماس في غزة

تعرف إلى الإيطالي فرانكو الذي قاتل جنبا لجنب مع الفلسطينيين

قطار يدهس أمينة بطلة أوكرانيا للملاكمة بسبب "السماعات"

صور .. الملك يزور الغمر بعد نحو أسبوع على استعادتها من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة.. صحيفة عبرية: هكذا اغتالت اسرائيل القيادي ابو العطا..

غولدن وشاؤول

تفاصيل لقاء نتنياهو بعائلات الجنود الاسرى.. عائلة جولدين تكشف عن الوعود التي قدمت لهم بالاجتماع

وزير الحرب الاسرائيلي: خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل وهذا ما يسعون اليه!

هنية: المقاومة شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد والجولة الأخيرة مع الاحتلال انتهت ولكن!!

الجهاد الاسلامي تحذر "نتنياهو" وتنتظر رد رسمي من مصر حول تصريحاته بخصوص شروط التهدئة