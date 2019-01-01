موجها رسالة لغانتس.. نتنياهو: إذا قامت حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو: "يجب القيام بخطوة طارئة، في حالة الطوارئ التي نعيشها الآن".

وأضاف نتنياهو: "نحن الآن نعيش لحظات مصيرية لدولة إسرائيل".مؤكدا طلب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بعدم الذهاب الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وقال نتنياهو "نحن لا نريد انتخابات أخرى ولا نريد حكومة تعتمد على العرب".

وتابع نتنياهو في مؤتمر الليكود الذي حمل عنوان "مؤتمر الطوارئ" ضد تشكيل حكومة أقلية بقيادة كحول لافان يوم الأحد، ستكون "نقطة انهيار في تاريخ الدولة، لأن زعماء كحول لفان، بيني غانتس وغابي أشكنازي، يتفاوضون مع أعضاء الكنيست الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويريدون تدمير الدولة".

وقال نتنياهو، "إذا تم تشكيل حكومة الأقلية هذه، سيتم الاحتفال بها في طهران ورام الله وغزة. كما يتم الاحتفال به بعد كل هجوم".

وتابع: "الأحزاب العربية لا تؤيد دولة إسرائيل، وأحب أن اوضح لغانتس انهم يريدون محاكمتك كمجرم حرب، أنت ويعلون واشكنازي".

ويؤكد نتنياهو: "أعضاء كحول لافان كانوا يتفاوضون مع أعضاء القائمة العربية المشتركة، عندما كان مواطني إسرائيل في الملاجئ".

كما وقال نتنياهو: "تشكيل حكومة أقلية، بدعم الأحزاب العربية التي تدعم الإرهاب، هو نقطة انكسار وهزيمة".