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اعتقال تاجراً أثناء عبوره معبر "إيرز"

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال تاجراً أثناء عبوره معبر "إيرز"


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، تاجراً فلسطينياً من سكان قطاع غزة، أثناء مرمره عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في معبر بيت حانون "إيرز"، التاجر (ع. م. ح) بعد اجراء مقابلة مع ضباط الجيش مساء اليوم في معبر ايرز.

يشار إلى أن قوات الجيش اعتقلت منذ بداية عام 2019 أكثر من (١٠٠) مواطن من قطاع غزة، من بينهم (٨) مواطنين، تم اعتقالهم اثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون، من بينهم (٦) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

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