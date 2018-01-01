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الرئيس يؤكد وقوفه بجانب الصحفي الجريح معاذ عمارنة

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد وقوفه بجانب الصحفي الجريح معاذ عمارنة


رام الله / سما /

 هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، المصور الصحفي معاذ عمارنة مطمئنا على صحته.

وتمنى الرئيس للصحفي عمارنة الشفاء العاجل، وأبلغه أنه وجه كل الجهات المختصة بما فيها وزيرة الصحة لتقديم كل ما من شأنه توفير العلاج المناسب والمطلوب له.

وأدان الرئيس، خلال الاتصال، الاعتداء الذي تعرض له الصحفي عمارنة من قبل قوات الاحتلال، معلنا وقوفه إلى جانبه.

يذكر أن الصحفي عمارنة أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال خلال تغطيته احتجاجات المواطنين على استيلاء الاحتلال على أراضيهم في صوريف شمال غرب الخليل، وفقد عينه اليسرى.

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