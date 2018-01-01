عشراوي تطلع رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط على التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لارا فريدمان، اليوم الاحد، آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.

وناقش الجانبان التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأرض وسياسات دولة الاحتلال التدميرية، كما تطرقت الى الاجراءات والقرارات الأمريكية الكارثية تجاه القضية الفلسطينية المنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واستعرض الطرفان أيضاً، آخر التطورات الدولية والإقليمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، والدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسة السلام في الشرق الأوسط دعماً لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الداعمين لعدالة القضية الفلسطينية.