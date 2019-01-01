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الأسير عبد الله سمحان يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الأحد 17 نوفمبر 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عبد الله سمحان يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير عبد الله سمحان (29 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير سمحان والقابع حالياً في معتقل "نفحة"، كان قد خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 12 يوماً، احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون".

كما حذرت هيئة الأسرى، من تدهور الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين أحمد زهران ومصعب الهندي القابعين في عزل "نتيسان الرملة"، فحالتهما تسوء بشكل يومي، وإدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهما وآلامهما، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.

وأشارت إلى أن الأسير زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل برام الله، يواجه أوضاعا صحية غاية في الصعوبة بعد مضي (57 يوماً) على اضرابه، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم، ويعاني من ضعف وهزال عامين، ولا يستطيع المشي ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل.

كما يشتكي الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل غرب نابلس، والذي يخوض اضرابه منذ 55 يوماً، من تعب وارهاق مستمرين ويشتكي من دوخة ويصاب بحالة تقيؤ بشكل متواصل، ويرفض اجراء الفحوصات الطبية ويقاطع عيادة المعتقل.

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