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اصابة مزارع جراء اعتداء المستوطنين عليه اثناء قطافه الزيتون

الأحد 17 نوفمبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مزارع جراء اعتداء المستوطنين عليه اثناء قطافه الزيتون


بيت لحم / سما /

اصيب المزارع الفلسطيني رائد خليل صلاح "45 سنة" من سكان بلدة الخضر بجروح في وجهه بعد ظهر اليوم جراء اعتداء عدد من المستوطنين عليه.

وافادت مصادر محلية، ان الحادث وقع عندما كان صلاح يقوم بقطاف ثمر الزيتون من ارضه الواقعة الى الجنوب من بيت لحم ففوجئء بقدوم نحو خمسة مستوطنين يقطنون في مجمع غوش عصيون الاستيطاني اليه في ارضه وبداوا بضربه بدون سابق انذار مستخدمين لكمات اياديهم وعندما ابتعدوا القوا الحجارة باتجاهه ما ادى الى اصابته بجروح في وجهه وخدوش في معظم انحاء جسمه وقد نقل على اثرها الى المستشفى الحكومي لتلي العلاج.

وارض المواطن صلاح كانت عرضه لاعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف مرة باعتراض ومرات باقتلاع مزروعات منها من دون ان يتم وضع حد لهذه الاعتداءات رغم توجيه شكواي ضد المستوطنين لدى الشرطة الاسرائيلية التي لم تحرك ساكنا.

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