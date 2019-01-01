وزير الحرب الاسرائيلي: خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل وهذا ما يسعون اليه!

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت ليبرمان وغانتس اليوم الأحد، إلى الانضمما إلى حكومة وحدة وطنية.



وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "أعداء إسرائيل العظماء خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل ويتوقون إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، إنهم يريدون منا أن ننشق".



وحذر بينت من احتمالية تشكيل حكومة أقلية، مضيفاً: "إنهم يتوقون إلى حكومة أقلية ضعيفة تعتمد على القائمة المشتركة التي تعارض قيام دولة يهودية".



وأضاف بنيت: "لا يجب منحهم هذه الجائزة... قوة الإسرائيليون هي الوحدة".