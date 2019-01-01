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محذرا من احتمالية تشكيل حكومة أقلية

وزير الحرب الاسرائيلي: خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل وهذا ما يسعون اليه!

الأحد 17 نوفمبر 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي: خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل وهذا ما يسعون اليه!


القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت ليبرمان وغانتس اليوم الأحد، إلى الانضمما إلى حكومة وحدة وطنية.
 
وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "أعداء إسرائيل العظماء خامنئي ونصرالله والسنوار يتابعون ما يحدث في إسرائيل ويتوقون إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، إنهم يريدون منا أن ننشق".
 
وحذر بينت من احتمالية تشكيل حكومة أقلية، مضيفاً: "إنهم يتوقون إلى حكومة أقلية ضعيفة تعتمد على القائمة المشتركة التي تعارض قيام دولة يهودية".
 
وأضاف بنيت: "لا يجب منحهم هذه الجائزة... قوة الإسرائيليون هي الوحدة".

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