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هنية: المقاومة شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد والجولة الأخيرة مع الاحتلال انتهت ولكن!!

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: المقاومة شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد والجولة الأخيرة مع الاحتلال انتهت ولكن!!


غزة / سما /

قال اسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، إن "الجولة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي انتهت ولكن لم تنتهِ المعركة، ولن تنتهي إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا".

وأضاف هنية خلال زيارة آل ملحوس "السواركة" لتعزيتهم باستشهاد ثمانية من أفراد العائلة خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة إن "انتصار مقاومتنا في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على الاحتلال الإسرائيلي، ولا بالخسائر التي لحقت به وإنما يُحسب بأن المقاومة قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد".

واوضح هنية أن "استهداف عائلة أبو ملحوس مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم، مضيفا أن الاحتلال حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر.

وشدد على  أن هذه المجازر والدماء ستظل نور على الطريق للمجاهدين والسالكين درب التحرير والعودة ولعنة تطارد الاحتلال، مضيفا أن عشيرة السواركة ليست جديدة على التضحيات ومن يقرأ التاريخ يعرف حجم تضحيات هذه العشيرة.

واردف قائلا: " دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت أيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء، موضحا أن " الدماء غالية عند الله أولاً ثم عند الناس والمجاهدين ولا شيء من حطام الدنيا يساوي هذه التضحيات".

وتابع :"نحن هنا في أَجَلّ المقامات وهو مقام الجهاد والرباط على أرض فلسطين المباركة".

وخلال الزيارة أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تخصيص قطعة ارض لبناء بيت لاسرة الشهيد وكذلك المساهمة بمبلغ من المال في انشاء البيت.

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