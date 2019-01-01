اصابة طفلين برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الجلزون

رام الله / سما /

أصيب، اليوم الأحد، طفلان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، ووصفت حالتهما بالخطيرة.

وأوضح رائد دلايشة من اللجنة الشعبية في المخيم، أن الطفلين رامي راجي التايه (13عاما)، وأمير ايهاب الزبيدي (14 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال بعد خروجهما من مدرسة ذكور الجلزون، بعد أن قدمت دوريات الاحتلال وتعمدت استفزاز الطلبة لدى خروجهم من المدرسة ما أدى الى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة.

وبين أن الطفل التايه أصيب بثلاث رصاصات في اليد والزبيدي بشظايا في الصدر نقلا على اثر ذلك بسيارة خاصة الى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان ووصفت حالتهما بالخطيرة.