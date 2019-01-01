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السفير طوباسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح شهداء الحركة الطلابية في اليونان

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير طوباسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح شهداء الحركة الطلابية في اليونان


أثينا /سما/

وضع سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، اليوم الأحد، باسم الشعب الفلسطيني، اكليلا من الزهور في ساحة بوابة كلية الهندسة على ضريح شهداء الحركة الطلابية التي أطلقت بدايات الانتفاضة ضد الدكتاتورية العسكرية في اليونان.

وعند وضع السفير طوباسي للاكليل هتفت جموع الطلبة المتواجدين في ساحة الكلية بتحية الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل ضد الاحتلال نحو حريته واستقلاله، ومن اجل تعزيز الصداقة اليونانية الفلسطينية. وفي ساعات بعد الظهر، وكما في كل عام تنطلق مظاهرات حاشدة تضم مئات الآلاف من اليونانين وممثلي الأحزاب السياسية نحو السفارة الأميركية في اثينا تنديدا بالسياسات الأميركية ودور حلف الناتو بالمنطقة، وتعبيرا عن غضب جموع الشعب اليوناني من دور الولايات المتحدة في دعم الانقلاب العسكري الذي جرى باليونان وتمت الإطاحة به عام 1973.

يذكر انه في السابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام،  تتجه الذكريات الى باحة كلية الهندسة في الجامعة اليونانية التي انطلقت منها شرارة انتفاضة الطلاب وعموم الشعب اليوناني ضد الاستبداد الديكتاتوري، وذلك في شهر نوفمبر من العام 1973، بعد أن تعاظم النضال ضد الحكم المناهض للديمقراطية، ما أدى الى سقوط حكم الجنرالات الديكتاتوري الذين كانوا قد قاموا بانقلابهم العسكري الغاشم بتاريخ 21 ابريل/ نيسان من العام 1967

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