الجامعة العربية ترحب بنتائج التصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية "الأونروا"

القاهرة /سما/

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتا على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لغاية عام 2023.

وقال الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم، إن ما يعكسه هذا التصويت من دعم وقناعة من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقا لتفويضها الأصلي وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كما أشاد بالتصويت الذي يؤكد على الثقة بدور الأونروا ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما في ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مشيرا إن الجامعة العربية تحي هذا الموقف الدولي كمؤشر إيجابي وهام للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر القادم.