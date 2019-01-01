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سلفيت: إحياء ذكرى الاستقلال واستشهاد أبو عمار

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت /سما/

 أحيت حركة "فتح" في محافظة سلفيت، اليوم الأحد، الذكرى الـ31 لإعلان الاستقلال، والـ15 لاستشهاد ياسر عرفات، بمهرجان أقيم في مبنى جامعة القدس المفتوحة.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن شعبنا يصّر على وصوله إلى الانتصارات الحقيقية بوقوفهم وراء القيادة الفلسطينية، ويجب أن تستمر هذه المسيرة بالوفاء لدماء الشهداء حتى الانتصار.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، ياسر عرفات جمعنا وهو حي وهو ميت، الثورة مستمرة وستبقى، عظمة فتح انطلقت بأقل الامكانات وكانت كل المؤامرات تحاك لتصفية القضية الفلسطينية بتحرك مشبوه لطمس هذه القضية حتى جاءت الانطلاقة لحركة فتح بقرار وطني فلسطين.

بدوره، بيّن أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد، أن محافظة سلفيت صاحبة وحدة ثابتة على الثوابت، وحركة فتح موحدة بالوطنية التي تقف بها بوجه الاحتلال ومستوطنيه الذين يسلبون الأراضي ويضيقون على أهالي المحافظة كل يوم.

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