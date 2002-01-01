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هيئة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير المريض أبو دياك الى "مستشفى الرملة"

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير المريض أبو دياك الى "مستشفى الرملة"


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أعادت الأسير المريض سامي أبو دياك من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي والتي نقل اليها قبل يومين، إلى عيادة سجن الرملة بوضع صحي صعب وخطير.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير أبو دياك يعاني من نقصان حاد بالوزن، ووصل وزنه إلى قرابة 40 كغم، ونسبة الدم الى 4، ومنسوب السكر الى 20، محذرتا من استشهاده في أية لحظة.

وحملت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وطالبت  بالإفراج الفوري عنه.

وأضافت، أن الأسير أبو دياك (37 عامًا) مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو مصاب أيضا بالفشل الكلوي والرئوي، واعتقل عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاماً، هو واحد من بين 14 أسيراً مريضاً يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة".

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