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بالصور: حملة تحريضية غير مسبوقة ضد النواب العرب وعودة يهاجم نتنياهو

الأحد 17 نوفمبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: حملة تحريضية غير مسبوقة ضد النواب العرب وعودة يهاجم نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

شن نشطاء اليمين حملة تحريضية غير مسبوقة ضد النواب العرب، وذلك في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي تعصف بالبلاد.
 
وأقدم نشطاء اليمين على نشر وتعميم صور للنائب أيمن عودة وأحمد طيبي وهم بالزي العسكري للجهاد الإسلامي للتحريض ضدهم.
 
وتأتي هذه الحملة التحريضية بتشجيع من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" الذي يخشى إسقاطه من منصبه، حيث نشر نتنياهو العديد من الفيديوهات التحريضية ضد النواب العرب، واصفاً إياهم بالإرهابيين وبداعمي الارهاب.
 
وبحسب تقارير إخبارية نشرت في وسائل الإعلام العبرية، فإن نتنياهو أجرى سلسلة محادثات هاتفية طارئة مع وزراء الليكود وأعضائه، قائلاً: "غانتس سيشكل حكومة أقلية بدعم من العرب، أشعلوا كل شيء".
 
وفي تعليق أولي له، قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة: إن "نتنياهو يحرض كما يتنفس .. يحرّض علينا، بالأمس ليلاً حرّض علينا واليوم صباحًا حرّض علينا. وكما قال هو بالأمس: يريد أن يحرق كل شيء".
 
وأضاف عودة، "نحن واثقين أنه يحرّض أيضًا بسبب زيادة قوتنا، بسبب إمكانيات تأثيرنا بسبب الدعم الجماهيري الكبير للقائمة المشتركة.. نحن نواصل بثقة، وهو زائل لا محالة.. وسنواصل حتى الانتصار على فكره الفاشي".

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