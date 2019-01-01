مرفق رابط الاستعلام.. داخلية غزة: استئناف المقابلات الشخصية لوظيفة أفراد للأمن غداً

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن استئناف إجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد في الأجهزة الأمنية، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين.

وذكرت في تصريح اليوم الأحد، بأن إجراء المقابلات الشخصية سيكون في مقر المديرية العامة للتدريب بأنصار غرب مدينة غزة.

وأوضحت أن إجراء الفحص الطبي سيكون في مقر الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة، للأفراد الذين يجتازوا المقابلة الشخصية.

وقالت إن بإمكان جميع الأفراد الاستعلام عن موعد وساعة الاختبار عن طريق الدخول الإلكتروني الموحد، عبر الرابط: http://cutt.us/C0nW

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة لكل فرد عبر الهاتف المحمول بالتفاصيل.