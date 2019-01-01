راغب علامة يتمنى شخصية كابن سلمان لمحاربة الفساد بلبنان

وكالات

تداول مغردون مقاطع من كلمة للمطرب اللبناني راغب علامة السبت في إحدى حفلاته في العاصمة السعودية الرياض يعلق فيها على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أكثر من شهر.



ومن على خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض، قال علامة إن لبنان "يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد"، مضيفا: "نتمنى أن يكون عندنا في لبنان شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان حتى يتحسن الوضع".

وعاد علامة في وقت لاحق وأكد على كلامه في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية" على قناة MBC، و قال: "أتمنى أن يحصل في لبنان ما حصل في السعودية بأن يضعوا الفاسدين في السجون ليكونوا عبرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها علامة بتصريحات من هذا النوع إذ سبق أن قال لصحيفة سعودية: "حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد، والله يبعث لنا واحد زيه".



وتابع في ذات التصريحات: "طلبنا من ربنا واحد زيه ليصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عاما".