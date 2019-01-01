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حقيقة منع عمرو يوسف لـ كندة علوش من التمثيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة منع عمرو يوسف لـ كندة علوش من التمثيل


وكالات / سما /

حلت الفنانة كندة علوش، ضيفة برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة الـ سي بي سي، للحديث عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية.

وأكدت كندة علوش أن ابتعادها عن الساحة الفنية الفترة الماضية ليس بسبب منع عمرو يوسف لها، حيث أشارت أن السبب الحقيقي هو اهتمامها بأبنائها، حيث قالت :"أنا اللي قررت إن أول سنة جواز اكون مديا كل وقتي لعيلتي لتفادي أي مشكلة ممكن الغياب يسببها، والخلفة بعدتني اكتر لأني بشوف موضوع الأمومة حاجة مقدسة، وأهم من اي حاجة تانية برا".

و أضافت كندة علوش أن عمرو يوسف، متفهم تمامًا إنها فنانة لها عملها، وإنها سوف تعود الى الساحة الفنية فور قدرتها على التمثيل بدون التقصير مع أبنائها.

#كندة علوش #عمرو يوسف #التمثيل
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