  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيلم الجوكر يكسر حاجز المليار دولار

الأحد 17 نوفمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم الجوكر يكسر حاجز المليار دولار


وكالات / سما /

أخيرا تخطى الفيلم المثير للجدل الجوكر JOKER حاجز المليار دولار في إيرادات شباك التذاكر العالمي، ليصبح بذلك أعلى فيلم في التصنيف R أو "للكبار فقط" تحقيقًا للإيرادات في التاريخ، وأقل فيلم بتكلفة إنتاج لم تتعد الـ55 مليون دولار يصل إجمالا إلى المليار دولار.

الفيلم الذى حصد جائزة الأسد الذهبي بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من المنتظر أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة.

فيلم جوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، حيث يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم شارك بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي عن عرض خاص، وتم وقف عرضه المجاني في مصر بقصر ثقافة السينما، حيث أبلغت شركت التوزيع وزارة الثقافة المصرية أن ذلك يخالف للقوانين، وهو ما أدى إلى وقف الفيلم فى الساعات الأخيرة.

 
#الجوكر #السينما

الأكثر قراءة اليوم

موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة في غزة والضفة 2019

"القسام" يكشف عن تفاصيل عملية الباص خلال معركة حد السيف

غزة: موقع امني يكشف خُدعة جديدة ابتكرها الاحتلال لجلب المعلومات

يتم اجبار اصحاب المحطات ..الوقود المصري الوارد لغزة ضعف ما يرد من الهيئة العامة للبترول

نتنياهو: "أزرق أبيض" سيشكل حكومة أقلية بالشراكة مع 4 أحزاب

"حماس" توافق على تسليم كتاب خطي للرئيس بشأن الانتخابات

هنية: القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها وفاتورة الحساب مع الاحتلال لم ولن تغلق

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما": نتنياهو يكذب ووافق على شروط الجهاد الاسلامي لوقف اطلاق النار مع غزة

يديعوت: عاجزون عن وقف صواريخ الجهاد الاسلامي .. كيف نواجه حربا مشتركة؟

طيبي

نتنياهو يخوض "معركة النفس الأخيرة" أمام غانتس.. الطيبي: مستعدون لفعل الكثير للإطاحة به

520158M

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال في القدس

اليوم : دعوى إسرائيلية بقيمة 500 مليون شيقل ضد قادة حماس في غزة