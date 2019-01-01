فيلم الجوكر يكسر حاجز المليار دولار

أخيرا تخطى الفيلم المثير للجدل الجوكر JOKER حاجز المليار دولار في إيرادات شباك التذاكر العالمي، ليصبح بذلك أعلى فيلم في التصنيف R أو "للكبار فقط" تحقيقًا للإيرادات في التاريخ، وأقل فيلم بتكلفة إنتاج لم تتعد الـ55 مليون دولار يصل إجمالا إلى المليار دولار.

الفيلم الذى حصد جائزة الأسد الذهبي بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من المنتظر أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة.

فيلم جوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، حيث يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم شارك بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي عن عرض خاص، وتم وقف عرضه المجاني في مصر بقصر ثقافة السينما، حيث أبلغت شركت التوزيع وزارة الثقافة المصرية أن ذلك يخالف للقوانين، وهو ما أدى إلى وقف الفيلم فى الساعات الأخيرة.