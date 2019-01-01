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صورة مذهلة تظهر صاعقة تضرب بركانا ثائرا

الأحد 17 نوفمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة مذهلة تظهر صاعقة تضرب بركانا ثائرا


وكالات / سما /

التقط مصور فوتوغرافي صورة مدهشة للحظة غير متوقعة ضربت فيها صاعقة بركانا ثائرا في غواتيمالا.

وتمكن المصور سيرجيو مونتفار من التقاط الحدث المفاجئ عندما انبعث الرماد البركاني من قمة البركان المركب Volcán de Pacaya، وهو بركان نشط في جمهورية غواتيمالا في أمريكا الوسطى، حيث كان يخطط لتصوير الحمم البركانية التي تتدفق من البركان عقب تنبؤات جوية تقول إن السماء ستكون صافية.

وقال مونتفار: "أردت أن أحصل على صورة لدرب التبانة فوق قمة Volcán de Pacaya، لكن العاصفة الرهيبة لم تسمح لي بذلك"، وأضاف: "كنا نتوقع سماء صافية، ولكن ذلك لم يحدث قط، ووقعنا تحت رحمة المطر".

وتابع: "عندما توقفت العاصفة، واختفت السحب، بدأ البركان بعرض العاصفة الرعدية المذهلة والفاتنة، لذلك قررت تصويرها"، وقال: "لم أر على الإطلاق مثل هذه الصواعق الكثيرة قادمة من قمة Volcán de Pacaya"، فيما ما يزال سبب حدوث هذا النوع من الصواعق لغزا بالنسبة للعلماء رغم عقود من البحث.

ويُعتقد أن الانفجارات البركانية قد تحفز العواصف لأن جزيئات الرماد تجتذب وتجمع قطرات الماء الصغيرة التي تسقط مثل المطر.

كما يُعتقد أن تصادم بعض الجزيئات قد يخلق شحنة تجذب البرق.

#صاعقة #بركان
بركان

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