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وصول وفد أمريكي الى غزة لإنشاء مستشفى بدعم قطري

الأحد 17 نوفمبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد أمريكي الى غزة لإنشاء مستشفى بدعم قطري


غزة / سما /

وصل وفد أمريكي من منظمة NGO FRIENDSHIP الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيراز" شمال القطاع.


ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني قوله إن "الوفد وصل غزة لتفقد موقع المستشفى الأمريكي الذي يتم إنشاؤه شمال القطاع"، لافتة إلى أن الوفد سيمكث في غزة لعدة ساعات، من أجل ترتيب استكمال إنشاء المستشفى.


يشار إلى أن الدفعة الأولى من معدات المستشفى الأمريكي دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن المقرر دخول باقي المعدات وتجهيزات المستشفى خلال أيام.


وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، في وقت سابق، عن إنشاء مستشفى ميداني أمريكي بالقرب من معبر "إيرز"، وذلك ضمن رزمة التفاهمات التي أبرمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية أممية مصرية، وبتمويل قطري.

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