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غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب

الأحد 17 نوفمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب


رام الله / سما /

 أعلن المركز الإعلامي القضائي أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب ستكون يوم غد الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، في قاعة محكمة بداية بيت لحم.

وأوضح في بيان، صدر عنه اليوم الأحد، أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقا لمجريات الجلسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، وذلك حفاظا على خصوصية وكرامة المتوفاة.

وأضاف، "نظرا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، فإن دخول الصحفيين سيكون وفقا للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أولا.

وتابع، "لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة سيكون الحضور متاحا لممثلين عن المجتمع المدني، ومن يرغب من المواطنين.

كما أهابت المحكمة بتجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها، وسيكون ذلك متاحا خارج أبوابها، ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.

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