3.1 مليون دولار خسائر العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت 3.1 مليون دولار، فضلا عن خسائر أخرى غير مباشرة.

وأوضح سرحان في مؤتمر صحفي له بغزة، أن 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، و30 وحدة بين هدم كلي وجزئي بليغ غير صالح للسكن، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأضرار بلغت لوحدها 2 مليون دولار.

وأشار إلى تضرر الأراضي الزراعية وشبكات الري وقوارب الصيد، وتقدر قيمة الخسائر في القطاع الزراعي قرابة 500 ألف دولار.

كما تضررت شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وبلغت قيمة الخسائر في قطاع البنية التحتية قرابة 300 الف دولار.

وتضررت 12 منشأة تجارية، وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية قرابة 100 ألف دولار، فيما تضررت العديد من السيارات ووسائط النقل والآليات المختلفة وبلغت قيمة الخسائر قرابة 100 ألف دولار.

وذكر أن العديد من المقرات والمؤسسات الحكومية تضررت، منها 15 مدرسة، إلى جانب مديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها قرابة 100 ألف دولار.