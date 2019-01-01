هذه أضرار الأقمشة الصناعية على الصحة

وكالات / سما /

يتم تصنيع الكثير من الملابس من مواد صناعية مركبة، والتي يحتوي بعضها على عناصر كيميائية ضارة للجسم.

ونشر موقع "برايت سايد" تقريرا، ذكر فيه أنواع الأقمشة الصناعية، وضررها على الجسم، إلى جانب بديلها الطبيعي و"الآمن".

البوليستر

يعد البوليستر أحد الأقمشة الصناعية الأكثر شعبية واستخداما، وعلى الرغم من أنه يمكن إنتاجه أحيانا بمزيج من المكونات الطبيعية مثل القطن، إلا أن تأثيره على صحتنا قد يظل ضارا.

وأثناء ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر يصبح من الصعب على بشرتك التنفس، علاوة على ذلك، تساعد درجات حرارة الجسم المرتفعة على إطلاق مواد كيميائية من هذا النسيج تمتصها بشرتك لاحقا.

ويمكن أن يسبب هذا الأمر مجموعة متنوعة من المشاكل مثل تهيج الجلد والطفح الجلدي والحكة والاحمرار والأكزيما والتهاب الجلد، لذا من الأفضل تجنب البوليستر في ملابسك وكذلك في الأغطية الخاصة بك.

الرايون "الحرير الصناعي"

الرايون هو الألياف المصنوعة من السليلوز والتي يتم تحويلها كيميائيا من لب الخشب، ومن الأضرار الصحية للألبسة المصنوعة من الحرير الصناعي، أنه يمكن أن ينبعث من نسيجها المواد السامة التي قد تسبب الغثيان والصداع والقيء والأرق وآلام في الصدر والعضلات، بالإضافة إلى كل ذلك فإن إنتاجه يلوث البيئة بشدة.

نايلون

تتعدد الملابس المصنوعة من النايلون مثل الجوارب، والملابس الداخلية وغيرها، ويتم استخدامه بكثرة لأنه منتج متين وغير مكلف للغاية، ولهذا السبب يحظى بشعبية كبيرة، ولكنه ليس الخيار الأفضل صحيا لارتدائه على بشرتك العارية.

وذلك لأن الملابس المصنوعة من النايلون لا تمتص العرق من الجلد بل تزيد التعرق، الأمر الذي يُسبب انبعاث الروائح الكريهة والإصابة بالتهابات الجلد، أيضا أثناء إنتاجه يتم تبييض النسيج أو صبغه بمواد كيميائية مختلفة، والتي قد تسبب تهيج في الجلد.

أكريليك

الأكريليك هي مادة مصنعة من أكريلونيتريل وهي مادة مسرطنة، والتعرض لها يمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة، من بينها الصداع والغثيان والدوار وصعوبة التنفس وضعف الأطراف وغيرها، ومن خلال ارتداء أقمشة الأكريليك، فإنك تواجه خطر امتصاص بعض الأكريلونيتريل في جلدك والذي يؤثر على صحته.

إسباندكس "ليكرا"

يتميز هذا النوع من الأقمشة بأنه مرن وسهل التمدد، لذلك تصنع منه الملابس الضيقة، وهو مثل الأقمشة الاصطناعية الأخرى يتم تصنيعه من مواد كيميائية ضارة مثل البولي يوريثان، والتي تعتبر أيضا مادة مسرطنة، حيث يمكن أن يؤدي التلامس المطول مع هذه الأقمشة إلى حدوث تهيج في الجلد وإصابته بالالتهاب.

وختم الموقع تقريره بذكر هذه الأنواع من الأقمشة البديلة والآمنة على صحة الانسان وهي: القطن الطبيعي وصوف المارينو والكشمير والقنب والحرير الطبيعي والكتان.