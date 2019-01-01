قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين على الأقل من الضفة بينهم طفلان

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، أربعة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتسليم بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، بينهما طفلان، وهما: أحمد عايد حامد (13 عامًا)، وجواد عمر حامد (13 عامًا)، علاوة على المواطن موسى وائل حامد (19 عامًا)، وهي المرة الثانية التي يتم فيه اعتقاله خلال عدة أيام، حيث اُعتقل في تاريخ 13 تشرين الثاني الجاري، وأُفرج عنه لاحقاً، وأعاد الاحتلال اعتقاله فجراً.

ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن أديم أبو جودة، كما وسلمت المواطن محمد يوسف وراسنة من بلدة شيوخ شمال شرق الخليل بلاغًا لمراجعة مخابراتها.