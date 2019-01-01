بيت لحم:اصابة 4 صحفيين في قمع الاحتلال لوقفة مع الصحفي عمارنة

بيت لحم / سما /

قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية نظمها الصحفيون اليوم الاحد، في بيت لحم تضامنا مع الصحفي معاذ عمارنة الذي أصيب برصاص اطلقها احد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، يوم الجمعة.

وافاد شهود عيان بان قوات الاحتلال قمعت بالقوة الوقفة التضامينة واسفر عن اصابة ثلاثة صحفيين بالاختناق بالغاز واعتقلت الزميل الصحفي احمد تنوح محرر وكالة "معا" واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وكان صحفيون ونشطاء فلسطينيون اطلقوا حملة الكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (# كلنا-معاذ.. # عين معاذ.. # عين الحقيقة لن تنطفىء)، تضامنا مع الزميل الصحفي معاذ عمارنة، الذي أصيب برصاص اطلقها احد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، يوم أمس الجمعة.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين وعرقلتهم ومنعهم بالقوة من تغطية الأحداث المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية. كما وتضمنت الحملة تأكيد الصحفيين على استمرارهم في نقل معاناة شعبنا رغم التضييق والاستهداف، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين.