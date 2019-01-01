الاحتلال يستمرّ في عزل الأسير يعقوب حسن رغم تعليق اضرابه

رام الله / سما /

تستمر إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في عزل الأسير يعقوب مصطفى حسين، رغم تعليقه لإضرابه الذي خاضه احتجاجا على عزله، بعد تلقّيه وعودا متكررة بإنهائه.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، عقب زيارة محاميتها للأسير حسين في عزل معتقل "مجدو"، أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت قد عزلته بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر في عزل "أيالون" دون إبداء الأسباب، وخاض خلالها الإضراب ليومين، وعلّقه بناءً على وعود بحلّ قضيته، إلّا أن إدارة المعتقل قامت بنقله إلى عزل "مجدو"، فشرع بالإضراب مرّة أخرى لمدّة ستة أيام، وعلّقه بناءً على وعود جديدة بإنهاء عزله، الأمر الذي لم ينفّذ بعد.

يذكر أن الأسير يعقوب حسين (26 عاماً)، من مخيم الجلزون في رام الله، وكانت قوّات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 21 نيسان/ ابريل العام الجاري، وأصدرت بحقّه أمري اعتقال إداري، وكان قد أمضى أربع سنوات سابقا بين محكوميات، واعتقالات إدارية.