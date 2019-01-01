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جامعة فلسطين الأهلية تحصل على اعتماد برنامج الاراضي والمساحة

الأحد 17 نوفمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

حصلت جامعة فلسطين الأهلية على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لبرنامج دبلوم متوسط في الاراضي والمساحة، حيث ستبدأ الجامعة باستقبال طلبات الالتحاق للدفعة الأولى للفصل الدراسي الأول مع انطلاق العام الاكاديمي 2020/2021.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فايز أبو عامرية ان هذا التخصص يجمع بين المعارف في مجال مسح الأراضي والعقارات وحساب الكميات والقياس الطولي والتخمين وبين المعرفة القانونية في التسويات القضائية والقانونية من خلال اتقان العمل مع الوكالات العدلية وقضايا الإرث والنزاعات والتسويات والتخارج والطابو. كما ويهدف البرنامج إلى إنتاج المعارف التي تساهم في تطوير طرق مسح الأراضي والتخمين العقاري، إضافة إلى إنتاج المعارف المحفزة والمساهمة في إحداث التقدم في مجال حل النزاعات القانونية للأراضي والميراث والعقارات.

والجدير بالذكر، ان خريجي برنامج الأراضي والمساحة سيكونون بمثابة فنيين مهرة قادرين على إجراء مسح الأراضي والكميات المختلفة وقراءة الخرائط والمساحات والتعامل مع المسح الطبقي ثنائي وثلاثي الأبعاد للأراضي والمساحات والقيام بمهام تسوية قضايا الأراضي والإرث ومعاملات الطابو والانتقال والتخارج والتخمين، بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة.

ويشترط للاتحاق في هذا البرنامج، النجاح في امتحان الثانوية العامة “انجاز” أو ما يعادلها في كافة الفروع للالتحاق بالتخصص الذي يمتد لمدة سنتين.

#جامعة فلسطين الأهلية

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