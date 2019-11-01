بالصور.. "البحرية" يخوض أول تدريباته بالأردن

عمان / سما /

خاض نادي خدمات الشاطئ أول تدريباته على ملعب "السلط" بالعاصمة الأردنية "عمان", استعدادا لمواجهة الفيصلي الودية.

ويلعب "البحرية" لقاء وديا ضد الفيصلي الثلاثاء المقبل على ذات الملعب, ضمن معسكره الخارجي في "عمان", الذي يستمر حتى أواخر الشهر الجاري.

ويعدّ المعسكر الخارجي, أفضل إعداد للشاطئ لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة, المقررة في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ حلّ ثالثا في مرحلة ذهاب دوري الممتازة برصيد 20 نقطة, بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية, و5 نقاط خلف خدمات رفح المتصدر.











