حقيقة رحيل لولو وأبو عودة عن الأهلي..

غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي الغزي, عن حقيقة رحيل لاعبيه يوسف لولو وغسان أبو عودة عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية في قطاع غزة.

وأكدت المصادر, أن الأهلي متمسك ببقاء لولو وأبو عودة حتى نهاية الموسم الحالي, لضمان الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

وبيّنت أنه لن يرحل أي لاعب عن الفريق في الشتاء, باستثناء سامي الداعور, الذي فسخ عقده مع النادي خلال الأيام الماضية, وانضم لخدمات الشاطئ.

يشار إلى أن الأهلي عانى الأمرّين في مرحلة ذهاب دوري الممتازة, بعدما احتل المركز الثاني عشر والأخير برصيد 6 نقاط.