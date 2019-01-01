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الشرطة الإسرائيلية تبدأ اليوم حملة جمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي

الأحد 17 نوفمبر 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تبدأ اليوم حملة جمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي


القدس المحتلة / سما /

قالت الشرطة الإسرائيلية انها تشرع اليوم الاحد بحملتها المنتظرة منذ زمن طويل لجمع الأسلحة غير المرخصة التي بحوزة مواطنين في المدن والقرى العربية في إسرائيل.

وكانت الشرطة أعلنت قبل ذلك عن منح الحصانة بعدم المساءلة والمقاضاة لكل من يسلم السلاح غير المرخص بحوزته الى الجهات الأمنية طوعا.

وستستغرق الحملة مدة أسبوعين يستطيع الراغبون تسليم الوسائل القتالية دون اثبات الشخصية في خمسين مكانا في أنحاء البلاد، ستكون مفتوحة خلال ساعات النهار.

ونشرت وزارة الامن الداخلي، أي الشرطة، لائحة بهذه المواقع التي يمكن تسليم الأسلحة غير المرخصة فيها، واتاحت للجمهور العريض الاطلاع عليها عبر موقعها على شبكة الانترنت.

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