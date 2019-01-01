جبهة التحرير : التصويت على قرار تفويض الأونروا صفعة لصفقة القرن

رام الله / سما /

قالت جبهة التحرير الفلسطينية أن التصويت على تجديد تفويض الأنروا الذي حظي بموافقة 170 دولة أمس في أروقة الأمم المتحدة ومعارضة دولة الاحتلال وأمريكا هو صفعة قوية في وجه صفقة القرن التي اخترعها ترامب وأيدها شريكه نتنياهو لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلي قضية إنسانية.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن محاولات انهاء القضية الفلسطينية من خلال الالتفاف على القوانين الدولية والقرارات الأممية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة لن تمر وسيتصدى لها الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بكل حزم وقوة .

وشكرت الجبهة دول العالم التي صوتت لصالح القرار وأفشلت مخططات إسرائيل وأمريكا لطي قضية اللاجئين.

كما أثنت الجبهة على دور القيادة الفلسطينية وثمنت الجهد الكبير والدبلوماسية المثمرة التي بذلت من قبل بعثة فلسطين في الأمم المتحدة آملة أن يكون هذا القرار مقدمة لتوفير الدعم المطلوب لوكالة الغوث " الأونروا "