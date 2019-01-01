مسؤولون اسرائيليون: ترامب يشعر بخيبة أمل شديدة من نتنياهو و قرر التخلي عنه

القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤولون اسرائيليون ان الادارة الامريكية تشعر بالإحباط وخيبة امل بسبب السياسة الإسرائيلية والأزمة السياسية التي حالت دون طرحهم الجزء السياسي من صفقة القرن وتعطيلها منذ شهور ."



وأشار المسؤولون كما نقلت صحيفة يديعوت احرنوت إلى أن "الأمريكيين محبطون حقًا من هذا الوضع وأن المسؤولين الذين تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا أنه يشعر بخيبة أمل شديدة من نتنياهو ويتحدث عنه بشكل سلبي".



وحسب رأيهم، قرر ترامب الابتعاد عن نتنياهو وقرر عدم مساعدته في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد فشله في الجولة الأولى من انتخابات أبريل حيث ساعده ترامب حينها عندما دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض وأعلن ترامب ضم هضبة الجولان لاسرائيل وأعلن الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".



اما في الجولة الثانية، تصرف ترامب بشكل مختلف فلم يعد يحتضن نتنياهو ولم يقدم له أي هدايا، باستثناء تغريدة كتب فيها أنه تحدث إلى نتنياهو حول إمكانية وجود تحالف دفاعي. وأوضح مصدر مقرب من ترامب أنه قرر الابتعاد عن نتنياهو بعد إخفاقه الأول في تشكيل حكومة "لأن الرئيس لا يحب الخاسرين".



وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ريكس تيلرسون، قال قبل شهرين في حديث بجامعة هارفارد: "حاول نتنياهو خداع ترامب عدة مرات، وقدم له معلومات غير صحيحة على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة".



واضاف تيلرسون "لقد شاركت إسرائيل معلومات غير صحيحة للضغط على الولايات المتحدة في محاولة لإقناعنا بأن الإسرائيليين هم الصالحون".