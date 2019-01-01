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سان جيرمان يسعى لضم نجم ليفربول لتعويض كافاني

الأحد 17 نوفمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يسعى لضم نجم ليفربول لتعويض كافاني


وكالات / سما /

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمرحلة ما بعد كافاني، الذي يسعى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي إلى التعاقد معه لسد الفراغ الذي سيُحدثه رحيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومن بين الخيارات المطروحة أمام النادي الباريسي مُهاجم ليفربول الإنجليزي آدم لالانا.

وذكر تقرير لصحيفة ميرور البريطانية أن لالانا الذي لم يشارك بصفة منتظمة مع أبطال أوروبا على رادار نادي مدينة النور، وان رحيل كافاني سيُفسح المجال لضيف جديد على حديقة الأمراء، وهي فرصة لإعادة إنعاش مسيرة الشاب الإنجليزي الذي أبعدته الإصابات عن الملاعب طويلاً.

وينتهي تعاقد لالانا مع فريقه هذا الصيف، ومع ابتعاده لظروف الإصابة، وقلة مشاركاته أصبح اسمه بعيداً عن حسابات المدرب يورجن كلوب، أو على الأقل ليس من خياراته الأولى وهو ما يُزيد من احتمالية رحيله لخوض غمار تجربة جديدة.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن المُهاجم الإنجليزي الذي حافظ للريدز هذا الموسم على سجلهم الخالي من الهزائم بهدف التعادل المتأخر مع مانشستر يونايتد على أرض أولد ترافورد يحصل في الموسم على سبعة ملايين جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يُمكن لإدارة الريدز استغلاله للحصول على خدمات برايان فريزر، لاعب بورنموث الذي يُجيد اللعب في مركزي الهجوم و الجناح الأيسر والذي ارتبط اسمه كثيراً بخطوة انتقال محتملة لقلعة الأنفيلد.

#باريس سان جيرمان #كافاني #ليفربول #آدم لالانا

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